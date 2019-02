Die Wiederentdeckung Europas durch die USA

Von einem Vakuum das die USA in den letzten Jahren in Europa hinterlassen hätten, sprach US-Außenminister Mike Pompeo am Montag in Budapest im Rahmen einer Pressekonferenz mit Ungarns Außenminister Peter Szijjarto. Zu lange seien die USA von der Region abwesend gewesen, in das entstandene Vakuum seien „unsere Rivalen“ vorgestoßen. Damit meinte er Russland und China. Diese, so Pompeo, versuchten einen Keil in den Westen zu treiben. Konkret kritisierte Pompeo die Energiepolitik Ungarns. Zudem mahnte er in recht undiplomatischer Manier ein Bekenntnis zu Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten ein – und zog damit den Zorn seines Gastgebers auf sich.

Das war eine unverhohlene Breitseite. Die Regierung des NATO-Landes unter Premier Viktor Orban gilt als engster Verbündeter des Kreml in EU-Europa. Orban pflegt beste Beziehungen zu Moskau in vielerlei Fragen von Migration über die Ukraine bis hin zu geteilten Ansichten zur Familienpolitik.

Am Dienstag war Pompeo in Bratislava und warnte erneut vor Russland. Danach wird er Belgien (Mittwoch), Polen (Donnerstag) und Island besuchen. Die dominierenden Themen von Pompeos Reise: Russland, der Iran, China, die Krisen in Nahost, die NATO sowie der zuletzt von den USA aufgekündigte INF-Vertrag mit Russland über das Verbot atomar bestückbarer Mittelstreckenraketen. Am Mittwoch will die NATO in Brüssel zu dem Thema beraten. In Europa dominieren Ängste vor einem Wettrüsten. Vor allem auch, da von solchen Mittelstreckenraketen (Reichweite bis 5500 km) vor allem Europa bedroht wird.