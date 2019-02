Nachfolger für INF-Vertrag? USA und Russland skeptisch

Nach dem Ausstieg der USA und Russlands aus dem INF-Vertrag hat sich das NATO-Mitglied Lettland für ein neues internationales Abrüstungsabkommen ausgesprochen. Es müsse versucht werden, "ein multilaterales Rüstungskontrollabkommen" über nukleare Mittelstreckensysteme auf dem Weg zu bringen, sagte Lettlands Außenminister Edgar Rinkevics der Nachrichtenagentur AFP in Washington.

Ein solcher Vertrag dürfe nicht wie bisher auf die USA und Russland beschränkt sein, da die Zahl der Länder, die solche Waffen produzieren können, in den vergangenen 30 Jahren gestiegen sei. Damit griff Rinkevics ein Anliegen der US-Regierung auf: Auch ihr ist es ein Dorn im Auge, dass die Auflagen bisher nicht für China und andere Militärmächte gelten. Rinkevics räumte ein, dass Verhandlungen "sehr lange" dauern könnten und die Gespräche sich als "kompliziert und enttäuschend" erweisen könnten.

US-Präsident Donald Trump hat die Aufkündigung des wichtigen INF-Abrüstungsvertrags für atomar bestückbare Mittelstreckenwaffen durch die USA verteidigt. Die USA hätten sich an das Abkommen gehalten, das Russland wiederholt verletzt habe, sagte Trump am Dienstagabend (Ortszeit) in seiner Ansprache an die Nation vor dem US-Kongress in Washington.