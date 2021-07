Die Ukraine ist auf dem besten Weg zur Agrar-Supermacht

Zwar zählt die Ukraine bereits jetzt zu den größten Agrarproduzenten und -exporteuren der Welt – etwa für Sonnenblumen, Mais, Weizen, Raps, Gerste, Sojabohnen und Bio-Gemüse. Doch die Erträge der Landwirtschaft sind vergleichsweise gering, erklärt Nivievskyi. Die Ukraine verfügt über 42 Millionen Hektar Ackerland, von denen etwa drei Viertel jährlich bewirtschaftet werden. Knapp 20 Prozent der erwerbstätigen Bevölkerung arbeiten im Agrarsektor.

„Mit der Reform tun sich für die Ukraine neue Möglichkeiten auf. Wir haben die Chance, unsere Produktivität zu steigern und mehr wirtschaftliche Kontrolle zu erhalten“, sagt Nivievskyi.

Spielwiese für Oligarchen?

Ukrainische Bürger können nun bis zu 100 Hektar kaufen, Agrarunternehmen dürfen ab 2024 an Auktionen teilnehmen und bis zu 10.000 Hektar erwerben. In einem Referendum soll darüber abgestimmt werden, ob künftig auch Ausländern und ihren Unternehmen der Zugang erlaubt werden soll. Die Öffnung bleibt in der Ukraine nicht unumstritten. Gegner befürchten, dass Oligarchen die Landwirtschaft dominieren werden, so wie es etwa in Ungarn der Fall ist. Und sie befürchten, dass Ausländer die Kleinbauern verdrängen werden und infolgedessen die Landflucht zunimmt.