Serben sollen am 15. September weltweit serbische Fahne aushängen

Am sogenannten Tag der serbischen Einheit (15. September) sollen die Serben in aller Welt an ihren Häusern und Wohnungen die serbische Flagge aushängen. Dies erklärte Außenminister Nikola Selakovic am Samstag in Belgrad. "Wir müssen härter daran arbeiten, um einen Kult der serbischen Fahne zu schaffen", zitierten Medien den Minister.

Auch Kritik vorhanden

Serbien hatte im vergangenen Jahr den 15. September als "Tag der serbischen Einheit, Freiheit und Nationalflagge" eingeführt. Der Tag erinnert an eine Offensive bei Thessaloniki im Jahr 1918 im Ersten Weltkrieg. Er ist seitdem in Serbien und in der mehrheitlich von Serben bewohnten Republika Srpska in Bosnien-Herzegowina ein Feiertag.

Kritiker werfen der serbischen Führung vor, die Serben außerhalb des Landes für hegemoniale Ziele Belgrads vereinnahmen zu wollen.