Die Stasi ist noch da: Spitzel-Skandal um "Berliner Zeitung"

Doch damit scheint die Sache nicht ausgestanden. Denn die Friedrichs haben gemeinsam mit der Zeitung auch die Plattform berlin.de erstanden; die offizielle Webpräsenz des Landes Berlin.

Dort, so kündigten die Friedrichs in einem Interview an, sollen digitale Behördengänge möglich werden – das Ehepaar hätte also Zugriff auf hochsensible Daten. Das wiederum ließ beim Land Berlin sofort die Alarmglocken schrillen.

„Wir sind weit davon entfernt, einem privaten Unternehmen tiefere Einblicke in die sensiblen Daten der Berlinerinnen und Berliner zu gewähren“, hieß es sofort. Man habe auch den Vertrag mit den Unternehmern gekündigt – allein: Die Kündigung gilt erst mit Ende 2021.