Merkels Träume von Rocky Mountains und Bruce Springsteen

Eine Reise in die USA - das war zu DDR-Zeiten der große Traum von Angela Merkel. Dem „Spiegel“ sagte sie auf die Frage, was sie heute tun würde, wenn die DDR in diesen Tagen ihr 70-jähriges Bestehen feiern würde.

„Ich hätte immerhin schon meinen Traum verwirklichen können", so Merkel. "In der DDR gingen die Frauen mit 60 in Rente, ich hätte mir also schon vor fünf Jahren meinen Reisepass abgeholt und wäre nach Amerika gereist. Rentner hatten ja Reisefreiheit in der DDR - wer als sozialistischer Erwerbstätiger nicht mehr gebraucht wurde, durfte raus.“