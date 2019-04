EU-Kommissarin: "Die Online-Welt ist noch immer ein Dschungel"

Ich habe nicht gelogen, ich hoffe, ich war nicht unsichtbar und nicht lächerlich. Ich sehe meinen Beitrag als eine Person aus dem Osten Europas, die sich an die schlechten Zeiten erinnert, in einer Gesellschaft in der es keine Freiheit gab. Meine Eltern standen in der CSSR auf schwarzen Listen, ich durfte deshalb zunächst nicht studieren. Ich habe, wohl aus jener Zeit, einen speziellen Instinkt für aufkommende Risiken, und dazu zähle ich auch die Desinformationsattacken. Aber im Grunde ist meine Arbeit hier in der Kommission, in diesem riesigen, heiklen Ressort jeden Tag wie ein Gang auf rohen Eiern.

Zur Person: Vera Jourova

Freiheit und Bürgerrechte sind das politsche Leitmotiv der 54-jährigen EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichberechtigung. In dieser Funktion ist die gebürtige Pragerin gleichsam die Hüterin des europäischen Datenschutzes. Als Tochter systemkritischer Eltern in der früheren kommunistischen Tschechoslowakei durfte Jourova zunächst nicht an die Universität, das Jusstudium holte sie später nach. Seit sechs Jahren gehört die zweifache Mutter und Ex-Ministerin der liberalen Partei ANO von Premier Andrej Babis an.