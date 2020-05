"Die NPD ist klar eine Nazi-Partei“

Am Donnerstag beschlossen die Ministerpräsidenten der sechzehn Bundesländer einstimmig die Einreichung des Antrags vor dem Verfassungsgericht, mit dem die „ Nationaldemokratische Partei Deutschlands NPD“ verboten werden soll.



Anlass ist die Serie der vor einem Jahr aufgedeckten zehn ausländerfeindlichen Morde in sechs Bundesländern durch die rechtsextreme Splittergruppe „ NSU“. Nach dem Selbstmord der zwei mutmaßlichen Mörder kommt deren drittes Mitglied, Beate Zschäpe, im Frühjahr vor Gericht. Die drei hatten elf Jahre im Untergrund gelebt, wobei sie von einem losen Netzwerk unterstützt wurden, das offenbar Verbindungen zur NPD hatte.



Unklar ist derzeit, ob der Bundestag als erste Kammer des Parlaments und die Bundesregierung wie beim ersten Verbotsantrag 2003 mittun. Trotz dieses großen politischen Gewichts hatten damals die Karlsruher Richter den Antrag abgelehnt, weil ihnen die Durchsetzung der NPD-Spitze

mit Vertrauensleuten des Verfassungsschutzes (Inlandsgeheimdienst) und damit eine indirekte Beeinflussung zu groß schien.



Dies schließen die Länder nun aus: Das Problem der V-Leute sei nicht mehr relevant und in dem Antrag „so gut dokumentiert wie die Verfassungsfeindlichkeit der NPD“.



Ein zweiter Grund für die Skeptiker, zu denen die Bundesregierung unter Führung von Kanzlerin Merkel, aber auch die Grünen gehören, ist inzwischen die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofes. Der billigt das Verbot einer Partei nur dann, wenn diese die Demokratie effektiv und real bedroht.



Was die NPD sichtlich nicht kann: Die Neonazis sind nur in zwei Landtagen präsent, sie verlieren derzeit Mitglieder und Anhänger. Relativ stark sind sie nur noch in den zwei Ex-DDR- Ländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen. Von den dort präsenten Schlägertrupps distanziert sich die NPD nur halbherzig, ihr politischer Einfluss ist gering. Ein abgelehnter Verbotsantrag würde sie aber neu legitimieren.