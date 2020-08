"Die Mafia wird Montenegro nicht mehr weiter regieren"

Bei aller Kritik war es aber Djukanovic, der die einstige jugoslawische Teilrepublik 2006 in die Unabhängigkeit von Serbien führte und 2017 in die NATO. Seit 2009 ist Montenegro EU-Beitrittskandidat. Doch der ersehnte EU-Beitritt ist noch immer nicht in Sicht. Erst im Juni machte die EU den 620.000 Einwohnern von Montenegro nur vage Hoffnungen auf eine Aufnahme. Jetzt sind es Serbien und Russland, die mit dem Wahlergebnis sehr zufrieden sein können. Beide Staaten versuchen schon lange, die EU auf dem Balkan auszuspielen – mit wachsendem Erfolg.