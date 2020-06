Montenegro: Nach 42 Tagen wieder ein Corona-Fall

Nach 42 Tagen ist in Montenegro am Sonntag ein erster Coronavirus-Fall gemeldet worden. Bei ihm soll sich nach Angaben des Nationalen Institutes für öffentliche Gesundheit um einen Mann handeln, der sich in der Vorwoche in Bosnien-Herzegowina aufgehalten hat. Er habe sich nach der Heimkehr in Selbstisolation begeben, hieß es.

Montenegro hatte am 2. Juni die Epidemie im Adriastaat für beendet erklärt, nachdem zuvor 28 Tage lang keine Krankheitsfall gemeldet worden war. Insgesamt wurden 324 Kranke und neun Coronavirus-Tote gemeldet.