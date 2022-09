Die Katastrophe nach der Katastrophe in Pakistan

Hunderttausende leben nun in Zeltstädten, einige unter freiem Himmel, Trinkwasser ist knapp, in einigen Regionen müssen die Menschen Flutwasser trinken. Unter diesen Bedingungen droht die Ausbreitung von Krankheiten wie Cholera, Dengue-Fieber und Malaria, wovor auch die WHO bereits gewarnt hat.

Einige NGOs sind vor Ort und leisten Katastrophenhilfe, so auch die Caritas Österreich. Als Vertreter ist Christoph Riedl, Generalsekretär der Caritas St. Pölten, derzeit in Pakistans Norden in der Region Nowshera unterwegs, um sich ein Bild zu machen. Er zeigt sich erschüttert vom Ausmaß der Katastrophe, „ganze Orte sind verwüstet“. Neben Krankheiten droht auch Hunger.

Laut Riedl sind 15.000 Quadratkilometer landwirtschaftliche Fläche zerstört. Auch wo das Wasser wieder weg ist, ist nicht an Anbau zu denken, obwohl jetzt die Zeit für Weizenaussaat wäre – der Schlamm auf den Feldern ist hart wie Beton, hier wird vorerst nichts wachsen. Und „eine Million Nutztiere ist gestorben. In einem Land, das größtenteils von der Landwirtschaft lebt, eine humanitäre Katastrophe“, betont Riedl.