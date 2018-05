Golan: "Gefühle waren wie in einem Druckkochtopf eingesperrt"

Alle österreichischen Golan-Soldaten erhalten bei ihrer Rückkehr ein psychologisches Gespräch. Was wird dabei besprochen?

Bei jeder dementsprechenden Auslandsmission von internationalen Organisationen, nicht nur den Blauhelmen, gibt es vor dem Einsatz bereits ein Briefing. Während solcher Einsätze gibt es oft Betreuung oder Unterstützung, Heimatkontakturlaube etc. Am Ende erhält man ein Debriefing. Dabei erzählt man, was man gesehen, erlebt hat, was belastend war, was man noch besprechen will. Oder auch Dinge, die nach dem Einsatz möglicherweise anders sind als davor. Mitarbeiter haben die Option, weiter betreut zu werden, etwa durch Psychologen. Zum Beispiel wenn es eine akute Belastungsreaktion gibt (davon spricht man bis vier Wochen nach dem erlebten Ereignis) oder eine posttraumatische Belastungsstörung.

Welche Schwierigkeiten könnten sich nach einem sechsmonatigen Kriseneinsatz ergeben? Einerseits sehen diese Soldaten fast jeden Tag Tote, andererseits gibt es sicher auch extrem langweilige Phasen.

Im Optimalfall ist das Verhältnis von Beanspruchungsphasen und Erholungsphasen ausgewogen. Sowohl das eine, als auch das andere Extrem kann ausbrechen. Höhere Dienstschichten, weniger Ruhezeiten, oder auf der anderen Seite Unterforderung.

Welche Rolle spielt Langeweile bei so einem Einsatz?

In Krisensituationen werden die Systeme sehr rasch aktiviert. Das haben wir von unseren früheren Vorfahren. Da haben wir ein Alertsystem über Transmitterstoffe, Hormonausschüttung. Es ist ein Unterschied, ob man gerade auf etwas vorbereitet ist, oder ob man etwas zB in einer Entspannungsphase erlebt.