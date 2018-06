Die Flüchtlingskrisen, über die wir zu wenig sprechen

Meist Nachbarländer betroffen

Das Desinteresse mag auch daran liegen, dass die Auswirkungen der Krisen die Industrieländer kaum erreichen. 80 Prozent der Flüchtlinge auf dieser Welt sind in Staaten untergekommen, die selbst arm oder allenfalls Schwellenland sind. Sechs der zehn Krisen, die Menschenmassen in die Flucht schlagen und von Politik, Medien und Öffentlichkeit am schwersten vernachlässigt werden, liegen in Sub-Sahara-Afrika. Die Flüchtlinge dieser Konflikte kommen in ihre Nachbarländer, die selbst oft genug Probleme haben und dadurch weiter destabilisiert werden.

Das NRC hat in seinem Bericht die Anzahl der vertriebenen Menschen der Medienaufmerksamkeit, den Hilfsgeldern und dem politischen Hilfswillen zu einem Index kombiniert. Aus den 24 untersuchten, größten Krisen wurden so die schlimmsten zehn gereiht. In der mittlerweile dritten Ausgabe des Berichts hat dabei ein neuer Konflikt die traurige Spitze erklommen. Der bisherige "Spitzenreiter" war die Tragödie in der Zentralafrikanischen Republik. Diese Krise sei zwar selbst schlimmer geworden, sagt Egeland, leider hätte sich die Situation in zwei anderen Ländern aber dramatisch verschärft, dass die ZAR diesmal trotzdem nur auf Rang drei gereiht werden musste.

Das NRC-Ranking im Detail: