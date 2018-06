BKA-Chef: Lage auf Balkanroute nicht mit 2015 vergleichbar

Österreichische Polizisten im Einsatz

Das Ziel sei abgesteckt: "Wir müssen gut kooperieren und eine klare Strategie bei der Erfassung der Flüchtlinge haben." Ein "Durchtransportieren" von Migranten dürfe es nicht mehr geben. Defizite gebe es derzeit aber noch bei der Identifizierung und der Erfassung von Flüchtlingen, vor allem "was die biometrischen Daten und den Datenaustausch betrifft." Als erste Maßnahmen soll in den Westbalkanstaaten ein Monitoringsystem geschaffen werden, damit rasche Lagebilder entwickelt werden können. "Damit wir schnell sehen, wo Druck entsteht."

Schon derzeit seien in der Region 60 Polizisten aus Österreich mit vier Wärmebildfahrzeugen im Einsatz, erklärte der Polizeigeneral. Um die Kooperation zu verbessern, werden internationale Ermittlungsteams gegründet, kündigte Lang weiter an. Ein erstes Treffen dazu werde demnächst in Wien stattfinden. "Wir müssen Strukturermittlungen gegen Schlepper beginnen." Zudem müssten die Staaten ein funktionierendes "System der Rückübernahme" auf die Beine stellen. In Sarajewo findet am Donnerstag ein weiteres "Sondertreffen zur Kontrolle der Migrationsbewegungen auf der Balkanroute" statt, an dem auch Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) teilnehmen wird.