Kickl kündigt Reaktion auf Flüchtlingsbewegung an, die es nicht gibt

Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) zeigt sich besorgt über die Balkanroute. "Im Fall der Fälle", falls es zu großen Flüchtlingsbewegungen komme, wolle er, dass Österreich all seine Grenzen dicht macht, kündigte er gegenüber der APA an. Zudem solle eine Grenz- und Fremdenpolizeiliche Einheit ab Juni bereitstehen. Ein nicht zu bewältigender Flüchtlingsstrom wie 2015 und 2016 dürfe sich nicht wiederholen, sagte der Innenminister - "dafür treffe ich alle Vorbereitungen".

Zwar verzeichnen einige Staaten entlang der Balkanroute wieder steigende Asylzahlen, für das UNO-Flüchtlingshochkommissariat ( UNHCR) sind die aktuellen Zahlen aber noch auf "sehr, sehr moderatem Niveau", so Christoph Pinter, Leiter des Österreich-Büros am Montag. Es gebe momentan "überhaupt keinen Grund, besonders alarmiert zu sein", sagte Pinter im Ö1-Journal um acht. Es sei aber natürlich immer gut, sich die Zahlen konkret anzusehen und gut vorbereitet zu sein, falls sich etwas ändern sollte. "Aber derzeit sehen wir die Änderungen nicht", betonte er. Die aktuellen Zahlen seien mit denen in Zeiten noch vor der Flüchtlingskrise vergleichbar.

"Dort wo Grenzen zugehen, werden andere Grenzen, andere Wege beschritten. Eine Abschottung Europas sei weder möglich noch sinnvoll, weil Europa eine Mitverantwortung am globalen Flüchtlingsthema hat", sagt Pinter. Aus Sicht des UNHCR müssten die Staaten das Thema "gemeinsam angehen, anstatt sich abzuschotten", erklärte Ruth Schöffl vom UNHCR gegenüber der APA. Dazu gehöre auch, Hilfe in den Herkunftsregionen zu verstärken, die nach wie vor weit über 80 Prozent der Flüchtlinge aufnehmen, sowie mehr Engagement beim Resettlement (Umsiedelung), um "Flüchtlingen einen sicheren Zugang zu ermöglichen".

Kickl mimt Härte

Kickl meinte am Sonntag, sollte man mit den vorhandenen Möglichkeiten der Grenzkontrollen nicht mehr auskommen, werde es "kein Durchkommen" für Flüchtlinge mehr geben. Die Lage werde jedenfalls täglich geprüft und bewertet. Sofortiges Handeln erhofft sich der Innenminister durch die Grenz- und Fremdenpolizeiliche Einheit, die sich derzeit im Aufbau befindet. 500 bis 600 Beamte gehören der Truppe an, "die wir sofort zum dicht Machen der Grenze zum Einsatz bringen".

Noch am Montag wollte der Innenminister mit Vertretern der betroffenen Staaten am Balkan - "von Griechenland bis Slowenien" - in Kontakt treten, um den Anstieg der Flüchtlingsbewegung auf der Route zu besprechen. "Wir werden sie in Kenntnis setzen, dass Österreich im Fall der Fälle dicht macht", so Kickl, der einen möglichen weiteren Flüchtlingsstrom "von Beginn an stoppen" will.

Serbien sieht keine großen Bewegungen

Laut aktuellen Zahlen, die der APA vorliegen, wird die von Flüchtlingen genutzte Balkanroute nach Mitteleuropa tatsächlich populärer. Die Ankünfte von Migranten in Griechenland im Vergleich zur Vorwoche sind von 848 auf 1.229 gestiegen. Dabei ist eine Bewegung aus Serbien nach Bosnien-Herzegowina zu verzeichnen. Derzeit halten sich dort rund 4.000 Flüchtlinge auf. In Serbien waren Anfang des Jahres rund 4.300 Migranten in staatlichen Unterkünften, vergangene Woche waren es nur mehr rund 2.800.

Tatsächlich sind die Zahlen in Bosnien relative stark gestiegen, was aber vor allem daran liegt, dass das Land bisher kaum Migranten bei sich hatte. Um dem Infrastruktur-schwachen Land zu helfen, nun mit den paar hundert Migranten umzugehen, die im Jahr 2018 bereits dort ankamen (800 wurden bisher aufgegriffen), will das UNHCR helfen. Mit den über zehntausend Menschen, die 2016 jeden Tag über die Balkanroute kamen, sind diese Mengen jedenfalls überhaupt nicht zu vergleichen.

Serbien hat seine Nachbarstaaten - insbesondere Kroatien - dazu aufgefordert, gemeinsam Grenzkontrollen durchzuführen. Innenminister Nebojsa Stefanovic sagte am Montag, Serbien verfolge die Entwicklungen in Sachen Migration sehr genau. Derzeit würde es zu großen Schwankungen bei den Zahlen kommen, meinte der Innenminister. Die Flüchtlingsbewegungen in die Staaten westlich von Serbien - Bosnien-Herzegowina und Kroatien - sei seiner Ansicht nach jedoch nicht allzu groß.