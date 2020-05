Die EU fürchtet Berlusconis Comeback

Neue Instabilität würde an den Börsen mit Sicherheit heftige Reaktionen auslösen. Die Zinsen auf italienische Staatsanleihen dürften – wie gegen Ende von Berlusconis letzter Amtszeit – in die Höhe schnellen, die internationale Staatsschuldenkrise könnte schnell wieder aufkochen. „Dann sind Turbulenzen zu erwarten, wie wir sie bereits vor zwei Jahren hatten“, sagt Lüder Gerken, Direktor des Centrums für Europäische Politik. Eine Rückkehr Berlusconis wäre daher ebenso besorgniserregend wie das Fehlen einer regierungsfähigen Mehrheit: „Das eine ist genau so schlecht wie das andere. In beiden Fällen wären dringend notwendige Reformen nicht möglich“, sagt Gerken. Ohne tief greifende Reformen könnte Italien jedoch schon bald auf Transferleistungen angewiesen sein – eine Belastung, die die Eurozone rasch an ihre Grenzen bringen würde.