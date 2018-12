Die Direktorin für den EU-Verkehr kommt immer mit dem Rad

Unter den österreichischen Kommissionsbeamten gilt die zweifache Mutter als eine der großen Hoffnungen, wieder einmal einen Generaldirektorsposten zu holen. Derzeit füllt kein Österreicher diese mächtige Position aus, es gibt allerdings zwei Stellvertreter und knapp zehn Direktoren.

„Generaldirektorin?“ Da muss Werner lachen und sie schüttelt ihren dichten Lockenkopf. „Das ist nichts, was man anstreben kann. Vielmehr müssen da alle Sterne in der richtigen Konstellation dafür stehen“ , weiß die lang gediente Kommissionsbeamtin.

Ihr ist nur wichtig: „Spannend soll mein Aufgabengebiet sein.“ Aber nach mehr als 20 Jahren Arbeit in der EU-Kommission, die sie sofort nach ihrem Masterstudium in Brügge begonnen hat, weiß Elisabeth Werner auch: „Wenn man sich in die Materie einarbeitet und sie von außen noch so abschreckend wirken mag, ist sie immer interessant.“