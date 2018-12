David Reisenzein: Ein Grenzschützer in der Mitte Europas

Wenige Meter von den riesigen Beton- und Glasburgen der Europäischen Kommission und des Rates entfernt sitzt der gebürtige Kärntner in einem unauffälligen, schmalen Bürohaus. Nur zwei Mitarbeiter hat er an seiner Seite. Aber im kleinen Frontex-Büro in Brüssel geht es alles andere als ruhig zu.

Über den österreichischen Juristen und Wirtschaftswissenschaftler laufen wichtige Kommunikationsstränge zwischen der Frontex-Zentrale in Warschau und den EU-Institutionen, die mit dem Thema Grenzschutz und Migration zu tun haben. Das bedeutet für das Mini-Team der „Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache“ ( Frontex) in Brüssel nahezu Arbeit rundum die Uhr.

Ins heimatliche Berg im Drautal kann der Migrationsexperte deshalb meistens nur zwei Mal im Jahr reisen, erzählt er dem KURIER. „Wenn es ein gutes Jahr ist, dann geht es sich fünf Mal aus.“

Doch die „guten Jahre“, also solche, wo in der EU nicht eine Migrationskrise die andere ablöste, liegen für den seit sechs Jahren in Brüssel lebenden Reisenzein schon eine Weile zurück.

Derzeit richtet sich der Blick der EU-Grenzschützer vor allem nach Spanien: „Hier sind heuer im Vergleich zum Vorjahr um 160 Prozent mehr illegale Migranten angekommen“, sagt Reisenzein. In realen Zahlen sind das über 51.000, überwiegend aus Afrika stammende Menschen, die heuer in Spanien an Land gegangen sind.