„Die Briten müssen nochmals befragt werden“

...eine Verlängerung für Großbritannien in der EU, falls auch das nun geänderte Abkommen am Samstag vom Parlament in London abgelehnt würde: Dann müssten Neuwahlen oder ein zweites Referendum stattfinden. Aber dafür brauchen wir Zeit, eine Verlängerung bis Ende Jänner 2020 würde nicht reichen. Für das Organisieren eines Referendums brauchen wir mindestens 20 Wochen. Und dann würden wir gewinnen: Jede einzelne Umfrage, die ich kenne, weist derzeit eine Mehrheit für den Verbleib in der Europäischen Union auf. Alle jungen Menschen, die in diesem Jahrhundert geboren wurden, würden laut sämtlichen Umfragen für den Verbleib stimmen. Und dieses Mal würden sie beim Referendum auch tatsächlich hingehen.