Auf den letzten Metern vor einem Deal – oder einem Crash-Brexit

Nach all diesen nicht unbeträchtlichen Hürden würde das Vereinigte Königreich geregelt aus der EU austreten. Danach würde gemäß Abkommen eine Übergangszeit (bis Ende 2020) beginnen, in der Großbritannien nicht mehr EU-Mitglied ist, aber noch den EU-Regeln folgt.

Szenario drei: harter Brexit, Ausstieg Großbritanniens aus der EU ohne Abkommen am 31. Oktober: eher unwahrscheinlich

Sucht London in Brüssel nun nicht um Verlängerung an, verlässt Großbritannien mit Monatsende automatisch die EU – es wäre ein „harter Brexit“, also ohne Abkommen. Premier Boris Johnson hatte zwar angekündigt, er läge lieber „tot im Graben als noch einmal in Brüssel Verlängerung zu beantragen“. Doch Johnsons jüngstes Zugehen auf die EU-Forderungen lässt erwarten, dass auch er unbedingt ein Abkommen erreichen will. Und selbst den härtesten Brexiteers könnte er nun erklären: Wenn Großbritannien ein realistisches Abkommen vor Augen hat und es dafür aber noch ein wenig Zeit braucht, dann kommt es auf ein paar Tage mehr oder weniger EU-Mitgliedschaft auch nicht mehr an.

Das Brexit-Chaos im Zeitraffer