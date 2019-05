„Die Botschaft der Wahlen lautet: ‚Kriegt das mit dem Brexit hin‘“

Die Europaskeptiker bei Labour dagegen drängen darauf, einen möglichst sanften Brexit endlich durchzuführen – gemeinsam mit den Konservativen. Bei den ohnehin laufenden Verhandlungen zwischen beiden Parteien soll man, laut britischen Medienberichten, einem Kompromiss sehr nahe sein. Großbritannien werde demnach versuchen, doch in einer Art von Zollunion mit der EU zu bleiben. Doch bevor dieser Plan auch nur öffentlich wird, wird er von den Gegnern bereits zerpflückt. Bevor man einen Plan der Konservativen unterstütze, wettert ein Labour-Abgeordneter, „friert die Hölle ein – und mit der Meinung bin ich nicht allein.“

Die Grabenkriege in beiden Parteien gehen also weiter – und das drei Wochen vor den EU-Wahlen und der nächsten Niederlage. Denn die, meint die Zeitung The Independent, sei absehbar: „Die Wähler haben absolut genug: von Brexit, kein Brexit. May, Corbyn ... von allem.“