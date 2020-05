Deutschland: Im kleinen Tempo in den Urlaub

Allerdings will sich die deutsche Regierung in der EU für gemeinsame Kriterien einsetzen. Zum Beispiel für Konzepte zur Einhaltung von Abstandsregeln, zur Handhygiene, zum Tragen von Masken und zur Belüftung und Desinfektion von Räumen. Ein weiterer Vorschlag ist die Übernahme der Obergrenze von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner, wie sie in Deutschland gilt – wenn diese überschritten wird, müssen entsprechende Maßnahmen ergriffen werden.

Was das konkret für deutsche Reisende heißt? Die Reisewarnungen selbst waren und sind ein Appell an einen selbst; sie sollen künftig durch an das jeweilige Land angepasste Reisehinweise ersetzt werden. Damit also jeder Urlauber weiß, worauf er sich einstellen muss. Während Italien angekündigt hat, mit 3. Juni seine Quarantänepflicht fallen zu lassen, ist sie in Österreich aufrecht.

Wer jetzt einreist, muss sich in zweiwöchige Selbstisolation begeben oder einen negativen Covid-19 vorweisen können, der nicht älter als vier Tage ist. Ausnahmen gibt es für jene, die eine Eigenerklärung vorweisen, weil sie etwa Familienangehörige besuchen oder Tiere versorgen müssen. Ob diese Pflicht mit 15. Juni fällt – also dem Tag, an dem Österreich seine Grenzen zu Deutschland öffnen will, ist unklar.

Was umgekehrt schon klar ist: Deutsche, die aus EU-Staaten in ihr Land zurückkehren, müssen sich seit dem 15. Mai nicht mehr in Quarantäne begeben. Ebenso wenig Nicht-Deutsche-Staatsbürger, die aus einem „triftigen Grund“ in die Bundesrepublik reisen (Berufspendler, Studenten, Lebenspartner).