Verbote oder Finanzentzug? Was gegen den AfD-Aufstieg helfen soll

AUSTROCKNEN DER FINANZEN

Am Dienstag soll das deutsche Verfassungsgericht darüber entscheiden, ob man der NPD die staatliche Finanzierung entziehen kann. Dies ist bei der rechtsextremen Partei zwar kaum noch relevant, weil sie bei Wahlen nur noch Ergebnisse im Promillebereich erzielt. Aber ein Urteil für eine staatliche Beschränkung der Finanzierung könnte ein Signal sein, ob dieser Weg auch bei der AfD möglich wäre. Dies hat etwa Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorgeschlagen.

Die Debatte gibt es bereits seit längerem. Zwar erhält die AfD eine am Wahlergebnis bemessene Wahlkampfvergütung wie die anderen Parteien. Im November 2023 haben die Ampel-Parteien (SPD, Grüne, FDP) und die Union aber ein neues Parteienfinanzierungsgesetz beschlossen, das die AfD-nahe Desiderius-Erasmus-Stiftung zumindest bis zum Ende dieser Legislaturperiode von der Förderung ausschließt. Der Ansatz: Die Förderung einer Stiftung soll erst dann beginnen, wenn die ihr nahestehende Partei mindestens dreimal hintereinander in Fraktionsstärke in den Bundestag einzieht. Dies ist bei der AfD noch nicht der Fall, die gegen die Regel in Karlsruhe klagen will.

