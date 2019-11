Deutschland vor dem Mauerfall: „Auf welcher Seite standen deine Eltern?“

Seine schlimmste Befürchtung ist nicht eingetreten. Alexander Finger, 28 Jahre, ist froh, dass er heute nichts erfahren hat, was er nicht verarbeiten könnte. Zum ersten Mal hat er mit seinem Vater Peter (65) so intensiv über die Familiengeschichte und die DDR-Zeit gesprochen.

Montagabend sitzen sich beide in einem Berliner Café gegenüber. Mal sieht man sich selten, dann wieder öfter. Alexander arbeitet als Dolmetscher in Leipzig; Vater Peter ist Mediziner und psychiatrischer Gutachter, pendelt zwischen Berlin und Brandenburg. Zwei Erwachsene, die in zwei verschiedenen Deutschlands aufgewachsen sind. Der eine im geteilten, der andere im wiedervereinten. Dennoch spürt der Jüngere die innere Zerrissenheit.