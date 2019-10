30 Jahre friedliche Revolution: Mit Kerzen gegen Panzer

Leipzig war schon immer anders. Auch zu DDR-Zeiten hatte die Stadt einen liberaleren Ruf, weiß Historiker Alexander Clarkson. „Selbst den SED-Parteikader misstraute man in Berlin.“ Dazu kommt, dass Leipzig als Handels- und Messestadt immer ein Knotenpunkt zur äußeren Welt und offener war. Clarkson ortet eine Art „Gallisches-Dorf-Mentalität“. Nach der Wende gab es viel Leerstand, was zu Hausbesetzungen führte; zudem hatte die Stadt eine starke sozialdemokratische Tradition, die von der SED nie wirklich ausgemerzt werden konnte. So gab es nach 1990 bessere Grundbedingungen für zivilgesellschaftliche Initiativen, analysiert er. Auf den Ruf ihrer Stadt sind viele Leipziger stolz. Auch Ballettdirektor Mario Schröder, seine Tanzkompanie besteht aus 23 Nationen – „das belebt Herz und Kopf“, sagt er. „Wenn wir das abschaffen, schaffen wir uns selbst ab.“ Der Zuwachs der AfD beschäftigt ihn; und so wie damals stellt er sich heute die Frage: „Was kann ich tun?“

Am 9. Oktober war es für ihn klar. Sicherheit gab ihm, dass plötzlich immer mehr Menschen in der Innenstadt waren. Er erinnert sich an die Polizisten, die teils beschämt nach unten geschaut haben; andere fragten nur: „Weiß deine Mutter, dass du hier bist?“ Die Situation hätte schnell. eskalieren können. Denn, was alle an diesem Tag im Kopf hatten: Das Massaker an Aufständischen in Peking war erst wenige Monate her, die DDR-Führung hatte sich dazu solidarisch erklärt.