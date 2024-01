Kein Staatsgeld mehr für NPD-Nachfolger – eine Blaupause für die AfD?

Viel ist das zwar nicht, die Partei bekam zuletzt wegen zu geringer Ergebnisse bei Wahlen kaum mehr Geld – 2020 waren es 370.600 Euro. Aber es ist ein Urteil mit Signalwirkung: „Die Heimat“ ist bekanntlich nicht die einzige Partei in Deutschland, die keine Berührungsängste mit Rechtsextremen hat: Ist das finanzielle „Austrocknen“ eine Methode, mit der man der AfD beikommen kann?

Andere Voraussetzungen bei der AfD

Juristisch wäre das offenbar möglich, sagen Experten, auch wenn die Hürden bei der AfD ungleich höher wären als bei „Die Heimat“, die offen rechtsextrem auftritt. Bewiesen müsste werden, dass die AfD „verfassungsfeindliche Ziele“ verfolgt, also die Demokratie und ihre Institutionen aushebeln will. Etwas, das nach dem ominösen Treffen mit Identitären in Potsdam möglicherweise leichter fällt als zuvor.