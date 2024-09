Deutschland erwartet nach ersten neu ausgehandelten Ausweisungen türkischer Staatsbürger in die Türkei weitere Abschiebungen. Die deutsche Regierung sei fortlaufend auch mit der Türkei über migrationspolitische Themen im Gespräch - "auch im Bereich Rückführungskooperation", sagte ein Sprecher des Innenministeriums in Berlin. Am Freitag war bekanntgeworden, dass Deutschland neu ausgehandelte Abschiebungen in die Türkei begonnen hat.