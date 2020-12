Deutschland stellt sich schon auf Verlängerung des Lockdowns ein

Weihnachten im engsten Kreis

Weihnachtsfeiern werden nur im engsten Familienkreis möglich sein. Vom 24. bis 26. Dezember gilt: Erlaubt sind Treffen mit vier Personen "über den eigenen Hausstand hinaus" (plus Kinder). Für die Weihnachtstage gelten also minimale Lockerungen im Lockdown, danach wird wieder eingeschränkt. Am 5. Januar wollen Bund und Länder über die weitere Planung beraten.

Mit einer schnellen Entspannung rechnet man aber auch in Deutschland offenbar nicht. Bereits jetzt gibt es Spekulationen, dass der harte Lockdown über den 10. Jänner hinaus verlängert wird. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) warnte am Dienstag in einer internen Sitzung laut Anwesenden, dass Jänner und Februar noch einmal „richtig hart“ werden. „Da dürfen wir uns keine Illusionen machen“, wurde sie von Teilnehmern zitiert.

Weltärztepräsident Frank Ulrich Montgomery erwartet, dass Lockdown im Jänner verlängert wird. Modellrechnungen zeigten, dass frühestens ab Ende Jänner bundesweit die Sieben-Tages-Inzidenz unter den Wert von 50 sinken werde, sagte er der Funke Mediengruppe.

Familienministerin Franziska Giffey (SPD) appellierte an die Bevölkerung. „Es geht jetzt nur in einer gemeinsamen Kraftanstrengung“, sagte sie dem dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. „Und ich hoffe, dass wir alle miteinander solidarisch und verständnisvoll sind, um die Krise zu bewältigen.“