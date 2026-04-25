Russland hinter Hacker-Angriff auf Bundestagsabgeordnete vermutet

Sie konnten wohl Chatverläufe mitlesen, verschickte Dateien ansehen, hatten Zugriff auf Kontaktdaten wie in Signal hinterlegte Telefonnummern: Vor Tagen berichtete der Spiegel, mehrere Hundert Bundestagsabgeordnete, aber auch Personen aus Militär, Diplomatie und Journalismus seien Opfer einer Phishing-Angriffswelle geworden, die sich gegen den US-Messengerdienst Signal richtete. Signal gilt als vergleichsweise sicherer Nachrichtendienst, verschlüsselt standardmäßig alle Nachrichten und speichert kaum Metadaten. Der Dienst wird deswegen häufiger von Politikern genutzt als etwa WhatsApp; auch die EU-Kommission empfiehlt ihn.

300 Konten betroffen Die deutsche Bundesregierung geht laut Spiegel davon aus, dass der Angriff "mutmaßlich aus Russland kommt". Zuvor hatten niederländische Nachrichtendienste "russische staatliche Akteure" verantwortlich gemacht. Die deutschen Sicherheitsbehörden warnen seit ein paar Monaten vor Angriffswellen auf Signal-Nutzer. Ziel der Attacke war nach Einschätzung der Bundesregierung ein breiter Personenkreis aus dem politischen Betrieb. Zur Zahl der Betroffenen und der Identität weiterer Betroffener macht die Bundesregierung keine Angaben. Die Nachrichten, mit denen die Angreifer versuchten, die Signal-Konten zu übernehmen, gingen unter anderem an Regierung und Parlament, aber auch an politische Thinktanks, Journalisten, Mitarbeiter von Nachrichtendiensten und Militärs. Der Spiegel sprach von mindestens 300 betroffenen Signal-Konten, darunter jene von Familienministerin Katrin Prien (SPD) und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU). Mittlerweile seien die betroffenen Geräte überprüft und der Datenabfluss gestoppt worden.