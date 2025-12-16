Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Ein massiver Hackerangriff, der auf die britische NHS (National Health Service) abzielt, hat einem Bericht zufolge auch sensible Dokumente der britischen Königsfamilie kompromittiert. Wie die britische Zeitung The Mail on Sunday berichtet, haben russische Hacker möglicherweise Zugang zu rund 169.000 NHS-Dokumenten erlangt, von denen einige offenbar mit der Royal Family in Verbindung stehen. Die betroffenen Daten sollen Informationen zu königlichen Residenzen wie dem Buckingham Palace, Windsor Castle und Clarence House umfassen.

Welche Royals sind betroffen? Welche Mitglieder der Königsfamilie konkret von dem Datenleck betroffen sind, ist bislang nicht klar. Besonders besorgniserregend erscheinen jedoch mögliche Einblicke in medizinische Details, insbesondere in Bezug auf König Charles III., der derzeit wegen einer Krebserkrankung behandelt wird. Nun greift innerhalb der Royals die Sorge um, welche Details aus wichtigen Dokumenten bekannt und enthüllt werden könnten. Neben der königlichen Familie sollen auch andere wichtige Institutionen wie die BBC, die Premier League und sogar Mitglieder des bahrainischen Königshauses Opfer des Angriffs geworden sein.