Deutschland sieht Türkei als Förderer bewaffneter Islamisten

Das Verhältnis Deutschlands zur Türkei ist ohnehin schwierig genug. Ankara hatte zuletzt mehrmals gedroht, das federführend mit Deutschland ausgehandelte Flüchtlingsabkommen platzen zu lassen, sollte türkischen Staatsbürgern keine Visafreiheit gewährt werden. In einer ersten Reaktion gegenüber der ARD zeigte sich der SPD-Bundestagsabgeordnete Rolf Mützenich denn auch besorgt, dass es zu Konsequenzen im Verhältnis zu Ankara kommen könnte.

Die Linken-Abgeordnete Sevim Dagdelen, auf deren parlamentarische Anfrage die Antwort der Bundesregierung zurückgeht, fordert, dass die Bundesregierung ihre Zusammenarbeit mit der Türkei überdenkt. "Es geht nicht an, dass ein Terrorpate weiter als Premiumpartner behandelt wird", sagte sie Zeit Online. Sie hält es für problematisch, dass die Regierung ihre Einschätzung der Öffentlichkeit vorenthält, da sie auch für die hiesige Bevölkerung brisante Informationen enthalte.

Medienberichte darüber, dass die Türkei islamistische Gruppen unterstützt, sind nicht neu. So ist bekannt, dass verwundete islamistische Kämpfer aus Syrien in türkischen Krankenhäusern versorgt, Waffen und Erdöl über die türkische Grenze gebracht wurden.

Der Grund, weshalb es nun zu der offiziellen Einschätzung der Bundesregierung gekommen ist, könnte übrigens in einem Abstimmungsproblem zwischen der Ministerien liegen. So soll sich das Ressort von Innenminister Thomas de Maizière nicht mit dem in diesen Fragen eigentlich zuständigen Auswärtigen Amt abgestimmt haben, heißt es in dem Bericht der ARD.