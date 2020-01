Deutschland: Schüsse auf Büro von schwarzem SPD-Politiker

Viel Unterstützung

Solidarität bekommt nun auch Diaby zu spüren. Kanzlerin Angela Merkel unterhielt sich am Donnerstag lange im Bundestag mit ihm, Außenminister Heiko Maas ( SPD) schrieb auf Twitter: „Einfach unfassbar. Widerlich und feige.“

Diaby wurde 2013 für die SPD in den Bundestag gewählt. Er war der erste in Afrika - 1961 in Marsassoum im Senegal - geborene Schwarze im Parlament. Nach Deutschland kam er eigenen Angaben zufolge mit Mitte 20. Ein Stipendium habe ihm dazu verholfen in Halle zu studieren. Der Vater von drei Kindern ist Chemiker und promovierter Geoökologe. Bis 2015 war Diaby zudem Stadtrat in Halle. Via Twitter schrieb er nun, er sei zutiefst dankbar für die Solidarität, die er von Tausenden Menschen erhalten habe. „Ihr gebt mir Kraft und Mut.“