Deutschland: Ruf nach Lockdown wird lauter

Die Niederlande haben die Reißleine gezogen und gehen bis 14. Jänner in den Lockdown. Auch in Deutschland wurden angesichts der rasanten Verbreitung der Omikron-Variante am Montag erste Stimmen für einen Lockdown laut. Immunologen sind überzeugt, dass nur damit die Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden kann.

Einen Lockdown vor Weihnachten wird es laut Gesundheitsminister Karl Lauterbach nicht geben. "Einen harten Lockdown jetzt vor Weihnachten, den würde ich ausschließen. Das ist klar." Am Dienstag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen.