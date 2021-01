Deutschland: Ramelow reumütig nach "Merkelchen"-Sager

Doch was war überhaupt geschehen? Ramelow gilt als Mensch, der sehr affin für neue Medien ist und ihre unterschiedlichen Kanäle gerne für seine Kommunikation nutzt. Der neueste Hit derzeit: Die Audio-App Clubhouse. In der Social-Media-App aus den USA können sich die Nutzer an Talkrunden beteiligen. Ramelow ist der App zufolge seit dem 21. Jänner angemeldet, in der Nacht auf Samstag nahm er, wie er der dpa sagte, an der Talkrunde "Trash und Feuilleton" teil - und plauderte aus dem vielzitierten Nähkästchen.

So erzählte der Linke-Politiker, dass er sich während der Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Corona-Krise gerne dem Onlinespiel Candy Crush widme. Wie die "Welt am Sonntag" berichtete, sagte Ramelow, er schaffe dabei bis zu zehn Level. "Die einen spielen Sudoku, die anderen spielen auf ihren Handys Schach oder Scrabble, und ich spiele Candy Crush", sagte Ramelow am Sonntag der dpa. Zudem soll er bei seinem Auftritt gesungen und die Kanzlerin als "Merkelchen" bezeichnet haben. Letzteres sei aus dem Kontext gerissen worden, sagte der Linken-Politiker der dpa.

Auf das Geplauder folgten zahlreiche spitze Medienberichte, politische Kritik vor allem aus Thüringen und der Vorwurf, dass der Ministerpräsident bei den wichtigsten Beratungen im Kampf gegen die Corona-Pandemie nicht verantwortungsvoll agiere. Einer der Kritiker: Thüringens Innenminister. "Wenn sich bewahrheitet, dass Bodo Ramelow während der Ministerpräsidentenkonferenz Handyspiele spielt, dann sollte er sein Verhalten überprüfen", sagte Georg Maier (SPD) dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montag). "Dazu ist die Situation zu ernst." Ramelow bemühte sich unterdessen, offensiv und mit zahlreichen Entschuldigungen den Schaden möglichst klein zu halten.