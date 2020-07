Pegida zerfällt im Neonazi-Sog

Spiegel-Online stürzte sich auf das Thema, doch laut dem öffentlich-rechtlichen Landessender MDR sind die Fakten differenzierter. Sachsen-Anhalts Innenminister Holger Stahlknecht ( CDU) fuhr gleich nach der Meldung vom Rücktritt und seiner Begründung im Auftrag seines Ministerpräsidenten Reiner Haseloff ( CDU) nach Tröglitz. Da stellte er fest, dass es nie eine Behörden-Genehmigung gegeben hatte: Nierth war schon beim Bekanntwerden des NPD-Plans zurückgetreten, die NPD hatte die Demo bald abgesagt, wann genau, ist weiter umstritten.

Klar ist nur, dass die größte Flüchtlingswelle, die Deutschland seit der Wiedervereinigung erlebt, in Ostdeutschland mehr Widerstand auslöst als im Westen. Den schüren Rechtsextreme, die in den ostdeutschen Bundesländern viel stärker sind. So wie das schon " Pegida" tat, die in Dresden entstandene Islam-kritische Bewegung: Sie versammelte am Höhepunkt 25.000 Leute in der 500.000- Einwohner-Hauptstadt Sachsens. Nicht mitgezählt die fast gleich vielen Gegendemonstranten und die 10.000 Polizisten, die sie auseinanderhielten.

Heute stehen den " Pegida"-Nachfolge-Demonstranten mit den zuletzt maximal 80 Personen in wenigen Städten oft zehn mal so viele Gegendemonstranten gegenüber. In Dresden ist ohnehin einmal Pause: Denn die " Pegida"-Erfinder sind zerstritten in den Teil, der lieber die CDU bedrängen will, und ihren alten, doch rechtsextremen Kern.