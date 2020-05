Merkel verweigert Liberalen Schützenhilfe

„Nur mit der FDP im Bundestag und in der Koalition mit der Union wird Rot-Rot-Grün verhindert“, warnte Rösler am Wahlabend. Er unterstellt SPD-Chef Sigmar Gabriel, die alternative Große Koalition mit Merkel vorsätzlich platzen lassen zu wollen, um danach leichter mit Grünen und Postkommunisten an die Macht zu kommen. Als Garant dagegen will die FDP die zweite, die Listenstimme jener Wähler, die mit ihrer ersten einen Unionskandidaten wählen. Weil der bei genügend Unterstützung ohnehin direkt in den Bundestag kommt, würde das der Union nicht viel wegnehmen, argumentiert die FDP (siehe unten=.

Im CDU-Hauptquartier in Berlin sieht man das anders: Jede Zweitstimme ist unentbehrlich, um die Macht der Union und der Kanzlerin zu erhalten. „Zweitstimme ist Merkel-Stimme“, lautet die Parole von CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe, die gerade in den Straßen plakatiert wird. „Es gibt auch jetzt keine Leihstimmenkampagne der CDU“, bekräftigte Umweltminister Peter Altmaier.

Die erinnert sich mit Schrecken an die Niedersachsen-Wahl im Jänner: Die Leihstimmenkampagne hatte die damals ebenfalls in Umfragen gefährdete FDP plötzlich auf 9,9 Prozent verdoppelt und im Landtag gehalten. Wegen der aber fehlten der CDU 338 Listenstimmen, um in Hannover an der Macht zu bleiben. Auch bei der Bundestagswahl 2009 hatte dieses System zugunsten der FDP der Union das zweitschlechteste Ergebnis ihrer Geschichte beschert.

Doch nicht alle CDU-Funktionäre halten sich an die Vorgabe aus Berlin. In Bonn gelang FDP-Außenminister Guido Westerwelle ein Pakt mit dem lokalen CDU-Kandidaten, gemeinsam für die Aufteilung der Erst- und Zweitstimmen zu werben. In zwölf Wahlkreisen ist das vereinbart, mindestens noch 70 möchte die FDP. Die konzentriert sich da ganz auf die Warnung vor Rot-Rot-Grün.