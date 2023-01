Jetzt steht fest: Deutschland liefert 14 Leopard-Panzer an die Ukraine

Deutschland liefert der Ukraine 14 Kampfpanzer vom Typ Leopard-2-A6. Das teilte der Sprecher der deutschen Regierung, Steffen Hebestreit, am Mittwoch mit. Zudem erteilt die deutsche Bundesregierung anderen Staaten die Genehmigung zur Lieferung eigener Leopard-Panzer an die Ukraine. Der deutsche Kanzler Olaf Scholz habe dies am Mittwoch im Bundeskabinett verk├╝ndet. Der Entscheidung waren monatelange Debatten vorausgegangen.

"Die Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kr├Ąften zu unterst├╝tzen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert", wird der Kanzler in der Mitteilung zitiert. Ziel sei es, rasch zwei Panzer-Bataillone mit Leopard-2-Panzern zusammenzustellen, teilte der Regierungssprecher mit. In einem ersten Schritt werde Deutschland dazu eine Kompanie mit 14 Leopard-2-A6 zur Verf├╝gung stellen. Ukrainische Soldaten sollten z├╝gig an den Panzern in Deutschland ausgebildet werden. Zu dem Paket geh├Ârten auch Munition, Logistik und Wartung der Systeme.

Zudem werde die Bundesregierung Partnerl├Ąndern die Genehmigung geben, eigene Leopard-Panzer an die Ukraine zu liefern. Am Dienstag hatte Polen einen entsprechenden Antrag gestellt.