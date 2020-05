Keine Maut auf Landstraßen?

"Die Maut kommt!", ist die nun wieder häufigere Parole der Unionsspitze in Berlin. Wie, wann und wo, ist aber weiter so unklar wie seit dem Abschluss des Koalitionsvertrages, in den sie auf Drängen der CSU hineingenommen werden musste.

Sie war vor einem Jahr das wichtigste Wahlversprechen von CSU-Chef Horst Seehofer und seinem forschen Generalsekretär Alexander Dobrindt an deren bayerische Wähler gewesen. Die wollten schon lange Revanche für die Autobahnmaut ihrer Nachbarn. Besonders für jene in Österreich.

Aber schon im Wahlkampf gab es Probleme: CDU-Chefin Angela Merkel versprach eisern "keine neuen Belastungen" und gewann so die Wahl.

Die von München darauf nachgeschobene Idee, deutschen Autobesitzern den Vignetten-Preis von 100 Euro über einen Rabatt auf ihre Kfz-Steuer zu erstatten, galt bald als Trick: Die EU-Kommission und EU-Partner, darunter Österreich, sehen darin die Diskriminierung der Ausländer – die ja vom Erfinder Seehofer auch so gewollt ist.