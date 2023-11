Berlin und Rom planen Wasserstoff-Pipeline von Nordafrika bis Bayern

"Der Korridor bietet au√üerdem enorme M√∂glichkeiten f√ľr den Import von erneuerbaren Energien aus Nordafrika und verbindet die Nachfragezentren in Italien, Deutschland, √Ėsterreich und der Schweiz miteinander und tr√§gt so zur Entstehung eines gr√∂√üeren europ√§ischen Wasserstoffnetzes bei", hei√üt es in der deutsch-italienischen Erkl√§rung. Um dieses Ziel zu erreichen, wollen Deutschland und Italien auch die Produktion von erneuerbaren Energien, Erdgas und Wasserstoff in Nordafrika f√∂rdern. Die Produktion m√ľsse aber im Einklang mit sozio√∂konomischen und √∂kologischen Standards stehen. Scholz und Meloni hatten √ľber das Projekt bereits im Juni bei dem Besuch des Kanzlers in Rom gesprochen.

In der 20-seitigen Erklärung wird das Thema Migration eher kurz behandelt. So soll der bestehende halbjährliche Konsultationsmechanismus ausgebaut werden. Eine engere Abstimmung wird auch im Rahmen des neuen EU-Pakts zu Migration und Asyl "sowie bei möglichen gemeinsamen Projekten und die Zusammenarbeit der EU mit Herkunfts- und Transitdrittländern" gesucht.