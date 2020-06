Freiwillig im Job bis 70

Der bedrohlich wachsende Fachkräftemangel ist auch der Hauptgrund für Weises Vorschlag. "Nach dem erleichterten Frühausstieg aus dem Arbeitsleben sollte die Regierung nun auch Anreize dafür setzen, dass Arbeitnehmer bis 70 arbeiten können, wenn sie das wollen", forderte der BA-Chef in der Zeitung Die Welt. "Flexible Ausstiege aus dem Arbeitsleben sind grundsätzlich ein gutes Modell".

Das sehen die Gewerkschaften grundsätzlich anders: Der DGB sprach sich umgehend gegen jede Flexibilisierung nach oben aus und verlangte "stattdessen Renten, von denen man auch leben kann". Dabei kann der DGB weiter auf die Hilfe der SPD in der Koalition rechnen. Sie hatte schon dessen langjährige Forderung nach Frühverrentung in ihr Wahlprogramm übernommen. SPD-Chef und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel will nun "die Arbeitsmarktchancen für Frauen, Ungelernte und Menschen mit Behinderung verbessern".