Das Dilemma von Kanzlerin Merkel

Das Bild der wackligen GroKo schlägt sich auch in den anderen Umfragen nieder: Sie ist in einer Befragung des Meinungsforschungsinstitutes YouGov von allen möglichen Bündnis-Optionen inzwischen diejenige, die am wenigsten gewollt wird. Beliebt wäre hingegen eine Koalition aus Grünen, SPD und Linke, wie sie derzeit in Bremen verhandelt wird. Für die Fortsetzung der Großen Koalition sind jedenfalls nur 27 Prozent, 52 Prozent würden gleich Neuwahlen bevorzugen. Ein solches Szenario können Union und SPD nicht wollen; der aktuellen Stimmung nach würden sie weiter verlieren und viele Mandatsträger ihre Jobs. Die Grünen würden weiter gewinnen. Sie sind bei beim heißen politischen Thema Klimaschutz glaubwürdiger. Die Union findet bis dato dazu keine Linie und steht auch beim Zukunftsthema Digitalisierung blank da, wie der Umgang mit dem YouTuber Rezo gezeigt hat. Er hat die Parteien der Großen Koalition via Video unter anderem wegen ihrer mangelnden Klimapolitik kritisiert. Der Beitrag wurde mehr als sieben Millionen Mal geklickt.

Sollte es also auf einen Koalitionsbruch hinauslaufen, müsste die Kanzlerin – sofern der Bundespräsident mitspielt – die Vertrauensfrage stellen, verlieren und abtreten. Ob Annegret Kamp-Karrenbauer zur Kanzlerkandidatin gewählt wird, gilt nicht mehr als einfach so gegeben. Nach ihrer unbeholfenen Reaktion auf das Rezo-Video und darauffolgenden Kommunikationspannen musste sie sich auch intern erklären. Die Agentur Bloomberg meldete jüngst, dass selbst Merkel daran zweifelt, ob ihre Nachfolgerin Kanzlerin kann. Danach gefragt, reagierte AKK ausweichend. Nur so viel: Die CDU sei auf alles vorbereitet.