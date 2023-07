Deutsches Bundesverfassungsgericht stoppt umstrittenes Heizgesetz

Gesetz sorgte f├╝r Ampel-Streit

Dazu erkl├Ąrte das Gericht nun, Heilmanns Hauptsacheantrag im Organstreitverfahren erscheine mit Blick auf sein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe an der parlamentarischen Willensbildung aus Artikel 38 des Grundgesetzes weder von vornherein unzul├Ąssig noch offensichtlich unbegr├╝ndet. Die Folgenabw├Ągung f├╝hre zum Ergebnis, "dass die f├╝r den Erlass einer einstweiligen Anordnung sprechenden Gr├╝nde ├╝berwiegen". Das Interesse an der Vermeidung einer irreversiblen Verletzung der Beteiligungsrechte wiege schwerer als der Eingriff in die Verfahrensautonomie des Bundestages, der das Gesetzgebungsverfahren lediglich verz├Âgere.

Wochenlang hatten die Ampel-Partner ├╝ber das Heizungsgesetz von Wirtschaftsminister Robert Habeck (Gr├╝ne) und Bauministerin Klara Geywitz (SPD) gestritten. Vor allem die FDP hatte Bedenken.

Zun├Ąchst hatte das Kabinett den Gesetzentwurf beschlossen. Aber noch vor der ersten Lesung im Bundestag vereinbarte die Ampel weitere ├änderungen, die sie in teils vage formulierten "Leitplanken" festhielt - ein sehr ungew├Âhnliches Verfahren, das dazu f├╝hrte, dass eine erste Expertenanh├Ârung zu dem zu diesem Zeitpunkt schon veralteten urspr├╝nglichen Gesetzentwurf stattfand.

Die Koalitionsfraktionen legten am Freitag nun dem Bundestag ├änderungsantr├Ąge zum urspr├╝nglichen Gesetzentwurf vor. Am Freitag sollte das Heizungsgesetz im Bundestag beschlossen werden - noch vor der parlamentarischen Sommerpause, die nach dem 7. Juli beginnt. Den Auftakt der abschlie├čenden Beratungen bildete die Anh├Ârung im Klima- und Energieausschuss des deutschen Bundestages am Montag. Der Ausschuss erarbeitet eine Empfehlung f├╝r das Plenum.