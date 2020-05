BND beendet Überwachung für NSA

Als Reaktion auf die Spionageaffäre hat der deutsche Bundesnachrichtendienst ( BND) nach einem Medienbericht die Zusammenarbeit mit dem US-Geheimdienst NSA drastisch eingeschränkt. Nach Informationen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR wird seit Beginn dieser Woche in der Station in Bad Aibling kein Internet-Verkehr, der bisher an den US-Geheimdienst weitergeleitet wurde, mehr erfasst.

Die Rheinische Post meldet außerdem unter Berufung auf Regierungskreise, dass die Zusammenarbeit innerhalb der nächsten Monate auf eine neue "formalisierte" Grundlage gestellt werden solle.