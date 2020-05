Abtasten statt anpöbeln

Wir haben die gemeinsame Verantwortung, eine stabile Regierung zu bilden. Dazu wird es faire Gespräche geben“, hatte Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel am Donnerstag in der Rede zum Nationalfeiertag angekündigt. Gestern Nachmittag hatten die 21 Verhandler aus Union und SPD dazu die erste Gelegenheit: Wie 2005, vor Merkels erster Großer Koalition, traf man einander in der überparteilichen „Parlamentarischen Gesellschaft“ gegenüber dem Reichstag. Die Stimmung war nicht gespannt, aber demonstrativ vorsichtig.

Das liegt nicht am Wahlergebnis, das viel eindeutiger ist als damals, als der Stimmenabstand der SPD zur Union nur einen Prozentpunkt betrug. Jetzt liegt er bei 16 Prozentpunkten und im für Programm und Posten ausschlaggebenden Bundestag sogar viel höher: Die SPD besetzt 192 Sessel, die Union 311, also 60 Prozent mehr. Trotzdem forderten die SPD-Basis und ihre Hinterbänkler bis zuletzt eine Koalition „auf Augenhöhe“ mit allen eigenen Wahlzielen und gleich vielen Ministern. Damit erhöhte der linke Flügel die Spannung.

Wie unrealistisch das ist, wurde von Parteifunktionären wie dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Thorsten Albig öffentlich gerügt. Er wies die Zweckbehauptung der Basis, wegen Merkel sei die SPD in der Großen Koalition geschrumpft und werde das wieder tun, mit „Dummköpfe“ entschiedener zurück als diese selbst: 2009, nach der Großen Koalition, lag der Abstand erst bei elf Prozentpunkten, ihre Opposition seither habe ihn vergrößert statt verkleinert, so Albig im ZDF.

Zur SPD-Taktik gehört auch die von Parteichef Sigmar Gabriel erstmals versprochene Befragung der Parteimitglieder über den ausgehandelten Koalitionsvertrag: Mit dem Druck der angeblich so unwilligen Basis sollen mehr Zugeständnisse der Union erpresst werden.