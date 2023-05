Deutsches Arbeitsministerium plant Stärkung von Tarifverträgen

Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will bis zum Sommer einen Gesetzesentwurf zur Stärkung der Tarifbindung vorlegen. Wo es Tarifverträge gebe, seien "in der Regel" die Lohn- und Arbeitsbedingungen für Beschäftigte besser, sagte Heil am Sonntag in der ZDF-Sendung "Bericht aus Berlin". Das Gesetz solle zudem dafür sorgen, "dass öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an Unternehmen gehen, die fair nach Tarif bezahlen".