Deutscher Forscher: "Corona kam doch aus dem Labor"

Könnte das Coronavirus doch aus einem Labor in China stammen? Laut einer Studie der Universität Hamburg spricht vieles für einen Labor-Unfall an einem virologischen Institut in Wuhan. Dort wurde ja an RNA-Viren gearbeitet, wie inzwischen bekannt ist.

Zu dieser überraschenden Erkenntnis kommt der renommierte Roland Wiesendanger in einer Studie. Demnach sprechen sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall in Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie. Wiesendanger hat für seine Studie nach eigenen Angaben wissenschaftliche Literatur, Artikel in Print- und Online-Medien sowie persönliche Kommunikation mit internationalen Kolleginnen und Kollegen ausgewertet.

Zahlreiche Hinweise

Als Begründung für seine These führt der Experte für Nanopartikel folgende Hinweise an. Bisher sei kein Zwischenwirts-Tier gefunden worden, welches den SARS-CoV-2- Erreger von Fledermäusen auf Menschen übertragen habe. Außerdem könnten die SARS-CoV-2-Viren "erstaunlich gut" an menschliche Zellrezeptoren ankoppeln und in menschliche Zellen eindringen - laut Wiesendanger ein Hinweis darauf, dass der Virus-Ursprung nicht natürlich sei. Gegen die Theorie, dass das Virus über Fledermäuse auf dem Fischmarkt von Wuhan stammt, spreche außerdem, dass dort keine Fledermäuse verkauft würden. Im virologischen Institut der Stadt gebe es dagegen eine der weltweit größten Sammlungen von Fledermauserregern. Auch seien mehrfach Berichte über Sicherheitsmängel in dem Labor schon bisher veröffentlicht worden.

Eine kritische wissenschaftsbasierte Auseinandersetzung mit der Frage nach dem Ursprung der derzeitigen Pandemie helfe dabei, die "Wahrscheinlichkeit für das Auftreten ähnlicher Pandemien in Zukunft so klein wie möglich zu halten“, so Wiesendanger.

WHO: "Labor-Herkunft unwahrscheinlich"

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) war zuletzt nach einer vierwöchigen Untersuchung nicht zu diesem Ergebnis gekommen. Man erklärte aber, dass immer noch nicht klar sei, woher das Virus stamme. Man brauche weitere Daten und Untersuchungen. Der Leiter des WHO-Teams hält es für unwahrscheinlich, dass der Erreger aus einem Labor kommt. Die Mehrzahl der internationalen Experten gehen weiter davon aus, dass der Virus natürlichen Ursprungs ist. China betont weiterhin, das Virus könne durch tiefgefrorene Lebensmittel verbreitet worden sein, die aus dem Ausland importiert worden waren.