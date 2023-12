Deutscher Finanzminister plant kleine Reform der Schuldenbremse

Der deutsche Finanzminister Christian Lindner lehnt eine von SPD und Gr├╝nen geforderte grundlegende Reform der Schuldenbremse weiter ab - aber nicht eine Teilreform. Es sei geplant, die Berechnung der sogenannten Konjunkturkomponente, die bei einem Abschwung mehr Spielraum lasse, zu ├╝berarbeiten, sagte der FDP-Chef dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das habe aber nichts mit der aktuellen Budgetsituation zu tun. Diese Anpassung wolle er 2024 angehen, erg├Ąnzte Lindner.

Den Mechanismus zur Begrenzung der Staatsverschuldung generell ├Ąndern will neben SPD und Gr├╝nen etwa der Berliner B├╝rgermeister Kai Wegner (CDU). So sollen mehr Investitionen erm├Âglicht werden, die sich erst sp├Ąter auszahlen. Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) ist wie andere in der Union gegen eine grundlegende Reform. Ihnen schloss sich jetzt auch Schleswig-Holsteins Regierungschef Daniel G├╝nther an. "Ich halte die Schuldenbremse f├╝r richtig und auch das geltende Regelwerk". sagte G├╝nther.

