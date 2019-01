Deutscher Datendiebstahl: 20-Jähriger festgenommen

In Deutschland ist nach dem großangelegten Datendiebstahl bei Politikern und weiteren Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus Mittelhessen, wie das Bundeskriminalamt ( BKA) am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Der Mann wurde bereits am Sonntag vorläufig festgenommen. Zuvor sei seine Wohnung durchsucht worden.

Dienstagmittag wollen BKA und Generalstaatsanwaltschaft weitere Informationen geben. Am Nachmittag wird Deutschlands Innenminister Horst Seehofer ( CSU) über den Ermittlungsstand sprechen.