Deutsche Union fällt auf niedrigsten Umfragewert seit März 2020

Die deutsche Union von Kanzlerin Angela Merkel ist einer Umfrage des Instituts Forsa zufolge auf den niedrigsten Wert seit Ausbruch der Corona-Pandemie gefallen. Wenn jetzt Bundestagswahl wäre, würden CDU und CSU nach der von RTL/ntv am Mittwoch veröffentlichten Erhebung zusammen auf 34 Prozent kommen. Das ist der niedrigste Wert seit Ende März 2020. Im Frühjahr hatte in Umfragen die Union bis zu 40 Prozent erreicht.

Die SPD bleibt laut Umfrage bei 16 Prozent, die Grünen stagnieren bei 19 Prozent. Die FDP verliert einen Punkt auf sieben Prozent. Dagegen legen Linke und die rechtspopulistische AfD jeweils einen Punkt zu auf acht Prozent beziehungsweise neun Prozent. Auch der Kompetenzwert der Union sinkt in dieser Woche auf den niedrigsten Wert seit Ende März 2020. 35 Prozent der Deutschen sind derzeit überzeugt, dass die Union am besten mit den Problemen in Deutschland fertig wird.