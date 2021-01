„Kapitän“ Laschet muss die CDU durch unruhige See steuern

Was wird also aus dem Verlierer dieser Wahl? Dass er kein schlechter sein muss, hat Merz noch in der Hand. Dennoch wird eine Situation wie 2018 befürchtet: Er zog sich zurück, war dann mit Meinung zur Stelle, wenn es der CDU schlecht ging. Seine Fans kamen nie zur Ruhe.

Was Laschet helfen kann: die Rufe nach Zusammenhalt kommen nun auch von Konservativen – und die Erkenntnis, dass andere vom Bild der Zerrissenheit profitieren. Das will keiner, schon gar nicht, wenn bald Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wählen. Dort regiert die CDU mit, will aber führen. Sollte sie schlecht abschneiden, könnte der neue CDU-Chef mitverantwortlich gemacht werden. Der Landesverband Baden-Württemberg ist ein Merz-Lager.

Was es mit Fingerzeig auf Laschet bewirken könnte? Dass sich Unruhe verbreitet, im Frühjahr ein CSU-Mann Kanzlerkandidat wird, von dem keiner weiß, ob er bundesweit Wahlen gewinnen kann. Ein anderer, der sich das zutrauen soll, Laschets Steuermann Jens Spahn, hat jüngst Sympathien verspielt: Er nützte am Samstag die Fragerunde vor der Wahl und warb für Laschet. „Foulspiel“ fanden die Delegierten, wählten ihn ganz knapp ins Partei-Präsidium. Bleibt vielleicht doch nur ein Kapitän übrig.

S. Lumetsberger, Berlin